Путин пригрозил ударами по иностранным войскам в Украине в случае их размещения

Отправка иностранных войск в Украину

Напомним, вчера по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран,"согласились направить войска в Украину чтобы обеспечить поддержку украинской территории на следующий день после прекращения огня или установления мира".

Макрон уточнил, что миссия в Украине не имеет целью вести войну против России. По его словам, ее главная цель - гарантировать мир и четко продемонстрировать стратегический сигнал.

Как добавил президент Владимир Зеленский, уже есть предварительное понимание по количеству солдат, а их присутствие будет охватывать небо, море и сушу.

В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия не имеет права решать вопрос размещения войск НАТО в Украине как части гарантий безопасности.