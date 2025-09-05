Путин пригрозил ударами по иностранным войскам в Украине в случае их размещения

Российский диктатор Владимир Путин пригрозил, что в случае появления иностранных военных в Украине они станут "законными целями" для армии РФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
"Что касается возможных военных контингентов в Украине... Если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, мы исходим из того, что это будут законные цели для их поражения", - сказал диктатор.
При этом он добавил, что "в случае достижения долгосрочного мира в Украине иностранные войска потеряют смысл".
Напомним, вчера по итогам встречи "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 стран,"согласились направить войска в Украину чтобы обеспечить поддержку украинской территории на следующий день после прекращения огня или установления мира".
Макрон уточнил, что миссия в Украине не имеет целью вести войну против России. По его словам, ее главная цель - гарантировать мир и четко продемонстрировать стратегический сигнал.
Как добавил президент Владимир Зеленский, уже есть предварительное понимание по количеству солдат, а их присутствие будет охватывать небо, море и сушу.
В то же время генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Россия не имеет права решать вопрос размещения войск НАТО в Украине как части гарантий безопасности.