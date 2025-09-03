UA

Путін приїхав на військовий парад у Пекіні

Фото: російський диктатор Володимир Путін і президент Китаю Сі Цзіньпін (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російський диктатор Володимир Путін приїхав на військовий парад у Пекіні з нагоди святкування 80-річчя перемоги у війні опору Китаю японським загарбникам та у Другій світовій війні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Зазначається, що в урочистих заходах на площі Тяньаньмень візьмуть участь лідери іноземних держав.

Як розповів журналістам представник Кремля Юрій Ушаков, Путін сидітиме праворуч від лідера Китаю Сі Цзіньпіна, а місце ліворуч від нього займе лідер КНДР Кім Чен Ин.

Опісля диктатор продовжить серію двосторонніх контактів. Зокрема, запланована бесіда з президентом республіки Конго Дені Сассу-Нгессо і з президентом В'єтнаму Льонг Кіонгом.

Візит Володимира Путіна до Китаю

Нагадаємо, 31 серпня Путін прибув до Китаю з чотирьохденним візитом.

На полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) Путін заявив, що війну проти України почала не Росія і вона триватиме, доки не буде "усунуто першопричини".

Його фінальною частиною стане його присутність на масштабному військовому параді в Пекіні, присвяченому 80-річчю завершення Другої світової війни. На параді Китай планує показати свої новітні зразки зброї.

2 вересня Путін і Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні. Однак заяв про Україну за підсумками зустрічі не було.

