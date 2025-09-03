Путін приїхав на військовий парад у Пекіні

Візит Володимира Путіна до Китаю

Нагадаємо, 31 серпня Путін прибув до Китаю з чотирьохденним візитом.

На полях саміту Шанхайської організації співробітництва (ШОС) Путін заявив, що війну проти України почала не Росія і вона триватиме, доки не буде "усунуто першопричини".

Його фінальною частиною стане його присутність на масштабному військовому параді в Пекіні, присвяченому 80-річчю завершення Другої світової війни. На параді Китай планує показати свої новітні зразки зброї.

2 вересня Путін і Сі Цзіньпін провели переговори в Пекіні. Однак заяв про Україну за підсумками зустрічі не було.