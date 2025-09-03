Путин приехал на военный парад в Пекине

Отмечается, что в торжественных мероприятиях на площади Тяньаньмэнь, примут участие лидеры иностранных государств.

Как рассказал журналистам представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от него займет лидер КНДР Ким Чен Ын.

После этого Путин продолжит серию двусторонних контактов. В частности, запланирована беседа с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с президентом Вьетнама Льонг Кионгом.