Российский диктатор Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления Китая японским захватчикам и во Второй мировой войне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
Отмечается, что в торжественных мероприятиях на площади Тяньаньмэнь, примут участие лидеры иностранных государств.
Как рассказал журналистам представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от него займет лидер КНДР Ким Чен Ын.
После этого Путин продолжит серию двусторонних контактов. В частности, запланирована беседа с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с президентом Вьетнама Льонг Кионгом.
Напомним, 31 августа Путин прибыл в Китай с многодневным визитом.
На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что войну против Украины начала не Россия и она будет продолжаться, пока не будут "устранены первопричины".
Его финальной частью станет его присутствие на масштабном военном параде в Пекине, посвященном 80-летию завершения Второй мировой войны. На параде Китай планирует показать свои новейшие образцы оружия.
2 сентября Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Однако заявлений об Украине по итогам встречи, не последовало.