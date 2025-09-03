RU

Путин приехал на военный парад в Пекине

Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент Китая Си Цзиньпин (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российский диктатор Владимир Путин приехал на военный парад в Пекине по случаю празднования 80-летия победы в войне сопротивления Китая японским захватчикам и во Второй мировой войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Отмечается, что в торжественных мероприятиях на площади Тяньаньмэнь, примут участие лидеры иностранных государств.

Как рассказал журналистам представитель Кремля Юрий Ушаков, Путин будет сидеть справа от лидера Китая Си Цзиньпина, а место слева от него займет лидер КНДР Ким Чен Ын.

После этого Путин продолжит серию двусторонних контактов. В частности, запланирована беседа с президентом республики Конго Дени Сассу-Нгессо и с президентом Вьетнама Льонг Кионгом.

Напомним, 31 августа Путин прибыл в Китай с многодневным визитом.

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Путин заявил, что войну против Украины начала не Россия и она будет продолжаться, пока не будут "устранены первопричины".

Его финальной частью станет его присутствие на масштабном военном параде в Пекине, посвященном 80-летию завершения Второй мировой войны. На параде Китай планирует показать свои новейшие образцы оружия.

2 сентября Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Пекине. Однако заявлений об Украине по итогам встречи, не последовало.

