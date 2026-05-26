Путін придумав новий прийом, як залучити росіян на війну проти України

Глава Кремля Володимир Путін дозволив учасникам війни проти України та їхнім сім'ям не гасити прострочені кредити. Однак, щоб потрапити в цю категорію, є один важливий нюанс.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.
Як пише видання, Путін підписав указ, який звільняє учасників так званої "СВО" і членів їхніх сімей від необхідності гасити прострочені кредити.
Однак, документ поширюється лише на тих, хто вирішив укласти контракт з Міноборони Росії лише з 1 травня 2026 року і терміном не менше одного року. Крім того, борги таких "військових" та їхнього подружжя не повинні перевищувати 10 млн рублів.
Ще один нюанс полягає в тому, що списання стане можливим лише за тими кредитами, які були взяті до укладення контракту з Міноборони РФ, а також за наявності вже набрання чинності рішенням суду про стягнення заборгованості або ж видачі чи пред'явлення виконавчого акта.
The Moscow Times зазначає, що вперше Путін дозволив російським окупантам та їхнім сім'ям не виплачувати прострочені кредити в листопаді 2024 року. Тоді указ діяв за умови, якщо позику було взято до 1 грудня того ж року.
"У разі смерті військовослужбовця на фронті або через каліцтво, поранення, травму чи контузію, а також якщо він отримає інвалідність I групи, усі кредитні зобов'язання членів його сім'ї підлягають припиненню - незалежно від того, коли саме його призвали або він підписав контракт", - додало видання.
Нагадаємо, за даними цього ж видання, росіянам під час викликів до військкомату все частіше стали видавати "мобілізаційні приписи". У них зазначено, куди і коли потрібно з'явитися, і що взяти з собою в разі оголошення мобілізації.
За словами одного з воєнкомів, російські військкомати працюють за командами, перевіряють усіх і додають у групу тих, хто може бути корисний армії РФ. Він назвав це "підготовкою до загальної мобілізації та відбором кандидатів".
До речі, кілька тижнів тому заступник голови керівника ОП Андрій Паліса заявив, що в Офісі президента не відкидають сценарію, за якого Путін міг би оголосити мобілізацію після виборів до Держдуми, які відбудуться у вересні.