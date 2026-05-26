Путин придумал новую уловку, как привлечь россиян на войну против Украины

04:15 26.05.2026 Вт
2 мин
Как диктатор РФ решил завлекать в армию новых людей?
aimg Эдуард Ткач
Фото: глава Кремля Владимир Путин (Getty Images)

Глава Кремля Владимир Путин разрешил участникам войны против Украины и их семьям не гасить просроченные кредиты. Однако, чтобы попасть в эту категорию, есть один важный нюанс.

Как пишет издание, Путин подписал указ, который освобождает участников так называемой "СВО" и членов их семей от необходимости гасить просроченные кредиты.

Однако, документ распространяется лишь на тех, кто решил заключить контракт с Минобороны России лишь с 1 мая 2026 года и сроком не меньше одного года. Кроме того, долги таких "военных" и их супругов не должны превышать 10 млн рублей.

Еще один нюанс состоит, что списание станет возможным лишь по тем кредитам, которые были взяты до заключения контракта с Минобороны РФ, а также при наличии уже вступившего в силу решения суда о взыскании задолженности, либо же выдачи или предъявления исполнительного акта.

Что было до этого

The Moscow Times отмечает, что первый раз Путин разрешил российским оккупантам и их семьями не выплачивать просроченные кредиты в ноябре 2024 года. Тогда указ действовал при условии, если займ был взят до 1 декабря того же года.

"В случае смерти военнослужащего на фронте или из-за увечья, ранения, травмы либо контузии, а также если он получит инвалидность I группы, все кредитные обязательства членов его семьи подлежат прекращению - независимо от того, когда именно он был призван или подписал контракт", - добавило издание.

Мобилизация в России

Напомним, по данным этого же издания, россиянам при вызовах в военкомат все чаще стали выдавать "мобилизационные предписания". В них указано, куда и когда нужно явиться, и что взять с собой в случае объявления мобилизации.

По словам одного из военкомов, российские военкоматы работают по командам, проверяют всех и добавляют в группу тех, кто может быть полезен армии РФ. Он назвал это "подготовкой к общей мобилизации и отбором кандидатов".

К слову, пару недель назад замглавы руководителя ОП Андрей Палиса заявил, что в Офисе президента не исключают сценарий, при котором Путин мог бы объявить мобилизацию после выборов в Госдуму, которые пройдут в сентябре.

