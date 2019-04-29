Путин предложил ввести общее гражданство для Украины и РФ

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин выдвинул предложение ввести общее гражданство для жителей России и Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По его словам, "общее гражданство сделает обе страны сильнее и успешнее".

"Я много раз говорил, что украинцы и русские - братские народы и даже более того. Я вообще считаю, что это один народ. И, если у нас будет общее гражданство, от этого только выиграют и русские, и украинцы", - заявил он.

По словам Путина, данное решение говорит о том, что "мы договоримся, наверное, потому что у нас есть много общего".

Отметим, ранее будущий президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Путина о возможном упрощении процедуры получения российских паспортов гражданами Украины. Зеленский подчеркнул, что такими действиями Россия "зря тратит время".

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Позже Путин заявил, что Российская Федерация может упростить процедуру предоставления гражданства и выдачи паспортов для всех граждан Украины. По его словам, Кремль рассматривает возможность упрощенного порядка предоставления гражданства России не только жителям оккупированного Донбасса, но и всей Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Российской Федерации открыли первый центр для выдачи российских паспортов жителям так называемой "Луганской народной республики".

В свою очередь, в Министерстве иностранных дел Украины заявили о готовности сообщить гражданам Российской Федерации об опасности пребывания на территории ОРДЛО, в связи с выдачей российских паспортов.