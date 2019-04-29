Путін запропонував ввести загальне громадянство для України і РФ

Президент Російської Федерації (РФ) Володимир Путін висунув пропозицію ввести загальне громадянство для жителів Росії і України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

За його словами, "спільне громадянство зробить обидві країни сильнішими та успішнішими".

"Я багато разів говорив, що українці та росіяни - братні народи і навіть більше того. Я взагалі вважаю, що це один народ. І, якщо у нас буде спільне громадянство, від цього тільки виграють і росіяни, і українці", - заявив він.

За словами Путіна, це рішення говорить про те, що "ми домовимося, напевно, тому що у нас є багато спільного".

Зазначимо, раніше майбутній президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна про можливе спрощення процедури отримання російських паспортів громадянами України. Зеленський підкреслив, що такими діями Росія "даремно витрачає час".

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін підписав указ, яким спростив процедуру надання російського громадянства жителям так званих "Донецької та Луганської народних республік".

Пізніше Путін заявив, що Російська Федерація може спростити процедуру надання громадянства і видачі паспортів для всіх громадян України. За його словами, Кремль розглядає можливість спрощеного порядку надання громадянства Росії не тільки жителям окупованого Донбасу, але й усієї України.

Також РБК-Україна писало, що в Російській Федерації відкрили перший центр для видачі російських паспортів жителям так званої "Луганської народної республіки".

У свою чергу, в Міністерстві закордонних справ України заявили про готовність повідомити громадянам Російської Федерації про небезпеку перебування на території ОРДЛО, у зв'язку з видачею російських паспортів.