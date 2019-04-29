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В РФ открыли центр для выдачи паспортов жителям "ЛНР"

Новости » Политика    29.04.2019 - 15:01
В РФ открыли центр для выдачи паспортов жителям "ЛНР"
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Центр открыли в Ростовской области

В Российской Федерации открыли первый центр для выдачи российских паспортов жителям так называемой "Луганской народной республики". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

Как сообщил представитель российского МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов, первый центр для выдачи российских паспортов жителям "ЛНР" открыли в Ростовской области.

"Центр открылся в тестовом режиме", - заявил он.

Отмечается, что сейчас центр принимает документы на получение российских паспортов от представителей "ЛНР".

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что российские паспорта в первую очередь будут выдаваться боевикам, которые находятся в рядах "Л/ДНР". Он добавил, что вторая волна паспортизации коснется местных чиновников-коллаборационистов, а затем паспорта будут выдавать другим желающим.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Позже Путин заявил, что Российская Федерация может упростить процедуру предоставления гражданства и выдачи паспортов для всех граждан Украины. По его словам, Кремль рассматривает возможность упрощенного порядка предоставления гражданства России не только жителям оккупированного Донбасса, но и всей Украины.

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