МИД будет рекомендовать россиянам покинуть ОРДЛО

Фото: Юрий Гримчак (mtot.gov.ua)

По словам Гримчака, пребывание граждан РФ на территории ОРДЛО опасно для их жизни и здоровья

Министерство иностранных дел Украины (МИД) должно сообщить гражданам Российской Федерации об опасности пребывания на территории ОРДЛО в связи с выдачей российских паспортов. Об этом заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в эфире телеканала "Прямой", сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По его словам, "уже сегодня надо делать официальное заявление Министерства иностранных дел Украины, что пребывание граждан РФ на территории ОРДЛО опасно для их жизни и здоровья, и рекомендовать им покинуть территорию".

"Это будет предохранитель, чтобы завтра войска РФ не пришли защищать граждан РФ на территорию ОРДЛО", - сказал Гримчак.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым упростил процедуру предоставления российского гражданства жителям так называемых "Донецкой и Луганской народных республик".

Позже Путин заявил, что Российская Федерация может упростить процедуру предоставления гражданства и выдачи паспортов для всех граждан Украины. По его словам, Кремль рассматривает возможность упрощенного порядка предоставления гражданства России не только жителям оккупированного Донбасса, но и всей Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Российской Федерации открыли первый центр для выдачи российских паспортов жителям так называемой "Луганской народной республики".