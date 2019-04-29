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Первыми российские паспорта получат боевики, - МинВОТ

Новости » Политика    29.04.2019 - 08:25
Первыми российские паспорта получат боевики, - МинВОТ
Фото: Георгий Тука (из открытых источников)

Российские оккупанты уже составили первые списки на получение паспортов

Российская Федерация планирует выдавать российские паспорта жителям оккупированных территорий Донбасса в несколько этапов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгия Туки в эфире obozTV.

По словам Туки, в первую очередь российские паспорта будут выданы боевикам, которые находятся в составе первого в второго армейский корпусов так называемых "Донецкой и Луганской народных республик". Вторая волна паспортизации коснется местных чиновников, которые перешли на сторону оккупанта, а потом паспорта будут выдаваться другим желающим.

Также Тука отметил, что процесс паспортизации уже начат, первые списки были составлены три месяца назад.

Заместитель министра уверен, что Россия использует паспортизацию населения оккупированных территорий, чтобы получить новую возможность открыто использовать свои вооруженные силы под видом "защиты граждан РФ".

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры предоставления российского гражданства жителям "Донецкой и Луганской народных республик".

Позже Путин заявил, что Российская Федерация может упростить процедуру предоставления гражданства и выдачи паспортов для всех граждан Украины. По его словам, Москва рассматривает возможность упрощенного порядка предоставления гражданства России не только жителям оккупированного Донбасса, но и всей Украины.

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