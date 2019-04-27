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Путин может упростить выдачу паспортов РФ всем украинцам

Новости » Политика    27.04.2019 - 12:07
Путин может упростить выдачу паспортов РФ всем украинцам
Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин рассматривает упрощение предоставления гражданства всем украинцам

Российская Федерация может упростить процедуру предоставления гражданства и выдачи паспортов для всех граждан Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передают российские СМИ.

По его словам, Москва рассматривает возможность упрощенного порядка предоставления гражданства России не только жителям оккупированного Донбасса, но и всей Украины.

"Мы вообще думаем о том, чтобы предоставлять в упрощенном порядке гражданам Украины наше гражданство", - заявил Путин.

Он также добавил, что российские власти выполнят все свои социальные обязательства, несмотря на решение о паспортах для жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о подготовке новых санкций против России за решение о раздаче паспортов на Донбассе.

В то же время российский президент считает, что будущая раздача паспортов на оккупированном Донбассе похожа на ситуацию с венгерскими документами на Закарпатье. Он также выразил недоумение резкой негативной реакцией украинских властей и Запада

 

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