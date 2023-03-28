Путін поставив главу Китаю в незручне становище через ядерку в Білорусі, - Bloomberg

Нагадаємо, як раніше заявили на Банковій, розмова Зеленського та Сі Цзіньпіна планується, але в її організації виникли певні складнощі через позицію Пекіна.

Додамо, раніше ми писали, що під час візиту глави Китаю до Москви, в ЗМІ з'явилася інформація, що після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним він може зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському.

Проте український президент повідомив, що не отримував від Китаю пропозицій щодо перемовин.

Однак, попри позицію Китаю, Євросоюз наполягає, щоб Сі Цзіньпін поговорив із Зеленським.

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