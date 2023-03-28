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Путин поставил главу Китая в неловкое положение из-за ядерки в Беларуси, - Bloomberg

Фото: Путин поставил Си Цзиньпина в неудобное положение, заявив о размещении оружия в Беларуси (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин взорвал авторитет главы Китая Си Цзиньпина, заявив о размещении ядерного оружия на территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Напомним, как ранее заявили на Банковой, разговор Зеленского и Си Цзиньпина планируется, но у ее организации возникли определенные сложности из-за позиции Пекина.

Добавим, ранее мы писали, что во время визита главы Китая в Москву в СМИ появилась информация, что после переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным он может позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Однако украинский президент сообщил, что не получал от Китая предложений по переговорам.

Однако, несмотря на позицию Китая, Евросоюз настаивает на том, чтобы Си Цзиньпин поговорил с Зеленским.

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