Путін поспішив з анексією, залишивши захоплені території без управління, - ISW

Президент РФ Володимир Путін поквапився з анексією чотирьох областей України, перш ніж ухвалити навіть елементарні адміністративні рішення про кордони та управління.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Російські офіційні особи не встановили чіткої політики чи умов належного управління.

Організація управління цими чотирма насильно анексованими областями була б бюрократично складним завданням для будь-якої держави після того, як російські війська систематично вбивали, заарештовували чи виганяли українських чиновників, які раніше керували регіональними адміністраціями.

Але бюрократична некомпетентність, продемонстрована Кремлем під час часткової мобілізації, передбачає, що російські бюрократи також боротимуться за створення структур управління над населенням, що опирається і не бажає, в зоні бойових дій, вважають аналітики.

За прогнозами експертів, російські чиновники можуть повторно мобілізувати торішніх призовників, коли їхній термін закінчиться 1 жовтня.

Путін оголосив, що звичайний для Росії осінній призовний цикл розпочнеться 1 листопада із запізненням на місяць, ймовірно тому, що часткова мобілізація лягає важким тягарем на бюрократію російських військових комісаріатів, які зазвичай контролюють піврічний призовний цикл.

Ані указ Путіна, ані наступні офіційні заяви не роз'яснювали, чи українські цивільні особи призовного віку на нещодавно анексованих окупованих територіях України підлягатимуть заклику.

Путін запросив деяких російських блогерів і військових кореспондентів, які раніше критикували Міністерство оборони Росії за відсутність прозорості стану справ армії РФ в Україні, бути присутнім на своїй промові про анексію в Москві.

Українські сили, швидше за все, захоплять або оточать Лиман протягом наступної три доби.

Виведення російських військ з Лимана нагадує хаотичний відступ з Балаклії в Харківській області з поганою координацією та відсутністю артилерійської підтримки.

Російське військове командування не надіслало необхідних підкріплень і натомість обстрілює ракетами Миколаївську область, а не допомагає обороні Лимана.

Ключові висновки аналітиків ISW

Президент Росії Володимир Путін оголосив про незаконну анексію Росією чотирьох українських територій 30 вересня без чіткого визначення кордонів цих територій.

Путін оголосив, що звичайний для Росії осінній призовний цикл розпочнеться 1 листопада із запізненням на місяць, ймовірно тому, що часткова мобілізація російських чоловіків у Росії лягає важким тягарем на бюрократію російських військових комісаріатів, які зазвичай контролюють піврічний призовний цикл.

Російські чиновники можуть повторно мобілізувати торішніх призовників, коли їхній термін закінчиться 1 жовтня.

Українські сили, швидше за все, захоплять чи оточать Лиман протягом наступних 72 годин.

Українські військові представники зберігали оперативне мовчання щодо українських наземних маневрів у Херсонській області, але заявили, що українські сили продовжують змушувати російські війська захищати свої позиції.

Російські війська продовжили наземні штурми у Донецькій області.

Російська влада продовжувала зусилля щодо примусу Росії до участі в мобілізаційних зусиллях, але, ймовірно, боротимуться за примус до участі, оскільки росіяни продовжують тікати з Росії до прикордонних держав, які їх вітають.

Російські чиновники беруть хабарі та використовують інші пільги, щоб запобігти чи полегшити економічний тягар мобілізації для багатих.

Російська влада продовжує направляти мобілізований персонал в Україну без належної підготовки та обладнання, і персонал навряд чи зможе дозволити собі забезпечити себе власними силами.

Російські сили завдали ракетного удару по українському гуманітарному конвою та спробували звинуватити український уряд.

Нагадаємо, 30 вересня президент РФ Володимир Путін підписав "договори" про анексію окупованих територій України. Російський лідер підписав псевдодокументи із гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а також окупованих регіонів Запорізької та Херсонської областей.

Вчора вночі глава Кремля визнав "незалежність" Запорізької та Херсонської областей, які тимчасово окуповані та очікують на звільнення від РФ.

Також РБК-Україна писала про те, що нещодавно президент України Володимир Зеленський висунув главі Кремля Володимиру Путіну ультиматум щодо переговорів. У разі визнання фейкових "референдумів" Україна відмовиться продовжувати діалог із Росією.

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