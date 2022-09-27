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Зеленський висунув Путіну ультиматум щодо переговорів

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Вівторок 27 вересня 2022 23:08
Зеленський висунув Путіну ультиматум щодо переговорів Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський висунув ультиматум очільнику РФ Володимиру Путіну щодо визнання "референдумів" та подальших переговорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

Зеленський на засіданні Радбезу ООН заявив, що якщо Росія визнає результати "референдумів", то йому з Путіним більше нема про що розмовляти.

"Визання РФ цих псевдореферендумів, як нормальних, здійснення так званого "кримського сценарію", ще одна спроба анексувати території буде означати, що нам нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним", - заявив Зеленський.

За словами президента, анексія є тим кроком, який ставить Путіна один на один проти всього людства. Тому відповідні сигнали вимагаються від кожної країни у світі.

Нагадаємо, що сьогодні відбувається проведення позачергового засідання Радбезу ООН щодо незаконних "референдумів" на захоплених територіях України.

Три дні тому, Україна вимагала терміново скликати засідання Ради безпеки Організацій Об'єднаних Націй щодо "референдумів", які РФ намагається проводити на тимчасово окупованих територіях.

Раніше, Зеленський назвав єдину умову для переговорів з РФ. Це можливо тільки в разі повного виведення окупаційних військ з української території.

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