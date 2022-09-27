Зеленський висунув Путіну ультиматум щодо переговорів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Радбезу ООН.

Зеленський на засіданні Радбезу ООН заявив, що якщо Росія визнає результати "референдумів", то йому з Путіним більше нема про що розмовляти.

"Визання РФ цих псевдореферендумів, як нормальних, здійснення так званого "кримського сценарію", ще одна спроба анексувати території буде означати, що нам нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним", - заявив Зеленський.

За словами президента, анексія є тим кроком, який ставить Путіна один на один проти всього людства. Тому відповідні сигнали вимагаються від кожної країни у світі.