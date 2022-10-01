Путин поспешил с аннексией, оставив территории без управления, - ISW

Президент РФ Владимир Путин поторопился с аннексией четырех областей Украины, прежде чем принять даже элементарные административные решения о границах и управлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Российские официальные лица не установили четкой политики или условий для надлежащего управления.

Организация управления этими четырьмя насильственно аннексированными областями была бы бюрократически сложной задачей для любого государства после того, как российские войска систематически убивали, арестовывали или изгоняли украинских чиновников, которые ранее руководили региональными администрациями.

Но бюрократическая некомпетентность, продемонстрированная Кремлем во время частичной мобилизации, предполагает, что российские бюрократы также будут бороться за создание структур управления над сопротивляющимся и не желающим этого населением в зоне боевых действий, считают аналитики.

По прогнозам экспертов, российские чиновники могут повторно мобилизовать прошлогодних призывников, когда их срок истечет 1 октября.

Путин объявил, что обычный для России осенний призывной цикл начнется 1 ноября с опозданием на месяц, вероятно, потому, что частичная мобилизация ложится тяжелым бременем на бюрократию российских военных комиссариатов, которые обычно контролируют полугодовой призывной цикл.

Ни указ Путина, ни последующие официальные заявления не разъясняли, будут ли украинские гражданские лица призывного возраста на недавно аннексированных оккупированных территориях Украины, подлежать призыву.

Путин пригласил некоторых российских блогеров и военных корреспондентов, которые ранее критиковали Министерство обороны России за отсутствие прозрачности положения дел армии РФ в Украине, присутствовать на своей речи об аннексии в Москве.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Президент России Владимир Путин объявил о незаконной аннексии Россией четырех украинских территорий 30 сентября без четкого определения границ этих территорий.

Путин объявил, что обычный для России осенний призывной цикл начнется 1 ноября с опозданием на месяц, вероятно, потому, что частичная мобилизация российских мужчин в России ложится тяжелым бременем на бюрократию российских военных комиссариатов, которые обычно контролируют полугодовой призывной цикл.

Российские чиновники могут повторно мобилизовать прошлогодних призывников, когда их срок истечет 1 октября.

Украинские силы, скорее всего, захватят или окружат Лиман в течение следующих 72 часов.

Украинские военные представители хранили оперативное молчание в отношении украинских наземных маневров в Херсонской области, но заявили, что украинские силы продолжают заставлять российские войска защищать свои позиции.

Российские войска продолжили наземные штурмы в Донецкой области.

Российские власти продолжали усилия по принуждению России к участию в мобилизационных усилиях, но, вероятно, будут бороться за принуждение к участию, поскольку русские продолжают бежать из России в приграничные государства, которые их приветствуют.

Российские чиновники берут взятки и используют другие льготы, чтобы предотвратить или облегчить экономическое бремя мобилизации для богатых.

Российские власти продолжают направлять мобилизованный персонал в Украину без надлежащей подготовки и оборудования, и персонал вряд ли сможет позволить себе обеспечить себя собственными силами.

Российские силы нанесли ракетный удар по украинскому гуманитарному конвою и попытались обвинить украинское правительство.

Напомним, что 30 сентября президент РФ Владимир Путин подписал "договоры" об аннексии оккупированных территорий Украины. Российский лидер подписал псевдодокументы с гауляйтерами "ДНР", "ЛНР", а также оккупированных регионов Запорожской и Херсонской областей.

Вчера ночью глава Кремля признал "независимость" Запорожской и Херсонской областей, которые временно оккупированы и ожидают на освобождения от РФ.

Также РБК-Украина писало о том, что недавно президент Украины Владимир Зеленский выдвинул главе Кремля Владимиру Путину ультиматум по поводу переговоров. В случае признания фейковых "референдумов" Украина откажется продолжать диалог с Россией.

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