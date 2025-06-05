Путін пообіцяв Трампу вплинути на Іран: експерт назвав справжню мету диктатора

"Так от останнього разу Путін знову пообіцяв Трампу допомогти з Іраном. Ми знаємо, що це неможливо. У Путіна немає жодних реальних важелів впливу на Іран, та ще й в такому питанні (мова про ядерну угоду, - ред.)", - наголосив експерт.

Експерт сумнівається в реалістичності обіцянки Путіна вплинути на Іран. За його словами, важко уявити, що Путін чи глава російського МЗС Сергій Лавров могли б просто зателефонувати до іранського керівництва й переконати його піти назустріч Трампу лише заради добрих відносин із Росією.

Навіть якщо в інших сферах теоретично можливі поступки, то в питанні ядерної програми, особливо збагачення урану, Іран має чітке стратегічне бачення й прагне реалізувати його до кінця.

"Звісно, вони готові розмовляти з США, торгуватися за певні формати, можливо, якоїсь угоди, але наразі Трамп занадто непрофесійно діяв. Тому остання надія Трампа - це Путін, і ми знаємо, що Путін провалить цю обіцянку. Він пообіцяв, це знову затягування часу. Тобто кілька тижнів Путін виторгував", - зауважив Самусь.

За словами експерта, для Путіна вкрай важливо виграти час до початку літніх канікул американського істеблішменту, які стартують приблизно після 4 липня - Дня незалежності США.

Після цього, як додає він, американці фактично зникають із політичної арени як активний фактор впливу на Росію щонайменше до вересня.

"І можна проводити свою літню наступальну так звану операцію. Тобто от така картина. І українські удари по аеродромах якраз прискорили процес. Тобто Путін хотів, щоб це відбувалося ще одна зустріч наприкінці червня в Стамбулі, знову ніяких результатів і йдемо на канікули. Удари по аеродромах прискорили ситуацію. Трамп вимушений заявити Путіну, що буде вимушений ввести санкції", - підсумував Самусь.