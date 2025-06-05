Путин пообещал Трампу повлиять на Иран: эксперт назвал истинную цель диктатора

"Так вот в последний раз Путин снова пообещал Трампу помочь с Ираном. Мы знаем, что это невозможно. У Путина нет никаких реальных рычагов влияния на Иран, да еще и в таком вопросе (речь о ядерной сделке, - ред.)", - подчеркнул эксперт.

Эксперт сомневается в реалистичности обещания Путина повлиять на Иран. По его словам, трудно представить, что Путин или глава российского МИД Сергей Лавров могли бы просто позвонить к иранскому руководству и убедить его пойти навстречу Трампу только ради хороших отношений с Россией.

Даже если в других сферах теоретически возможны уступки, то в вопросе ядерной программы, особенно обогащения урана, Иран имеет четкое стратегическое видение и стремится реализовать его до конца.

"Конечно, они готовы разговаривать с США, торговаться за определенные форматы, возможно, какой-то сделки, но пока Трамп слишком непрофессионально действовал. Поэтому последняя надежда Трампа - это Путин, и мы знаем, что Путин провалит это обещание. Он пообещал, это снова затягивание времени. То есть несколько недель Путин выторговал", - отметил Самусь.

По словам эксперта, для Путина крайне важно выиграть время до начала летних каникул американского истеблишмента, которые стартуют примерно после 4 июля - Дня независимости США.

После этого, как добавляет он, американцы фактически исчезают с политической арены как активный фактор влияния на Россию как минимум до сентября.

"И можно проводить свою летнюю наступательную так называемую операцию. То есть вот такая картина. И украинские удары по аэродромам как раз ускорили процесс. То есть Путин хотел, чтобы это происходило еще одна встреча в конце июня в Стамбуле, опять никаких результатов и идем на каникулы. Удары по аэродромам ускорили ситуацию. Трамп вынужден заявить Путину, что будет вынужден ввести санкции", - подытожил Самусь.