Іран відкинув доповідь ООН: ми не прагнемо ядерної зброї

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Зокрема, у суботньому звіті йшлося, що Іран значно збільшив свої запаси майже збройового запасу урану за останні три місяці, якого достатньо для живлення близько 10 ядерних бомб. Також було сказано, що Тегеран не повідомив про ядерні матеріали та діяльність у трьох незаявлених місцях. У висновку звіту йдеться про те, що Тегеран не може "надати гарантії того, що ядерна програма миру матиме виключно мирний характер".

Заступник глави МЗС Ірану Казем Гарібабаді відкинув висновки агентства. У листі він заявив, що звіт заснований на "сфабрикованих даних, наданих сіоністським режимом". Крім того, він назвав ті висновки "необґрунтованими звинуваченнями", призначеними для "політичної експлуатації проти Ірану".

"Іран не прагне до створення ядерної зброї і не володіє будь-якими незаявленими ядерними матеріалами або видами діяльності. Поки ядерна діяльність країни перебуває під контролем МАГАТЕ, немає причин для занепокоєння", - заявив Гарібабаді.

Після звіту ООН міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі переговорив у суботу з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Маріано Гроссі, закликавши його "відобразити реальність". Арагчі також попередив, що Тегеран "відповідним чином відреагує на будь-які неправомірні дії європейських сторін".

Як пише Bloomberg, наприкінці червня Рада керівників ООН має провести засідання, на якому доповідь може стати основою для резолюції, що звинувачує Іран у порушенні своїх ядерних зобов'язань.

Також наголошується, що суперечка виникла на тлі переговорів, що тривають за посередництва Оману між Тегераном і Вашингтоном, сподіваючись досягти нової угоди щодо ядерної програми Ірану.