Іран наростив запаси урану майже до рівня ядерної бомби, - звіт ООН
Іран значно наростив обсяги урану. Така активність викликає серйозне занепокоєння і може свідчити про нову ядерну загрозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
В конфіденційному звіті Комісії ООН з ядерної безпеки йдеться про те, що Іран ще більше збільшив свої запаси урану, збагаченого майже до збройового рівня.
В окремому документі агентство закликало Тегеран терміново змінити курс і виконати вимоги багаторічного розслідування.
У звіті Міжнародного агентства з атомної енергії, з яким ознайомилося AP, йдеться, що станом на 17 травня Іран накопичив 408,6 кілограма урану, збагаченого до 60%.
Це збільшення на 133,8 кілограма (294,9 фунта) - або майже на 50% - з часу публікації останнього звіту МАГАТЕ у лютому.
Збагачений на 60% матеріал - це невеликий технічний крок від рівня збройового утворення в 90%.
У звіті МАГАТЕ також міститься суворе попередження, в якому йдеться, що Іран зараз є "єдиною державою, яка не має ядерної зброї та виробляє такий матеріал", що, за словами агентства, викликає "серйозне занепокоєння".
За даними наглядового органу, приблизно 42 кілограмів урану, збагаченого на 60%, теоретично достатньо для виробництва однієї атомної бомби, якщо його збагатити до 90%.
Іран стверджує, що його ядерна програма призначена виключно для мирних цілей, але голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі попередив, що Тегеран має достатньо урану, збагаченого майже до збройового рівня, щоб виготовити "кілька" ядерних бомб, якби захотів.
Варто відзначити, що іранські чиновники й самі дедалі частіше натякають на те, що Тегеран може прагнути створити атомну бомбу.
Розвідувальні служби США оцінюють, що Іран ще не розпочав програму розробки озброєнь, але "здійснив діяльність, яка покращує його позиції для виробництва ядерної зброї, якщо він вирішить це зробити".
Переговори щодо нової ядерної угоди
Зауважимо, що минулими вихідними у Римі відбувся п'ятий раунд переговорів між США та Іраном щодо ядерної програми.
Незадовго перед цим, у Тегерані заявили, що вимога з боку Вашингтона щодо нульового збагачення урану, може "поставити хрест" на переговорах.
Натомість Трамп нещодавно заявив, що Вашингтон передав Тегерану пропозицію, яка стосується ядерного питання. Однак влада Ірану публічно заперечила факт отримання такої ініціативи.
Крім того, 12 травня міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі наголосив, що Ісламська Республіка не поступиться своїми "ядерними правами", якщо метою США є лише їхні обмеження.
Раніше Трамп висловив підтримку Ірану, але наполіг, що країна не повинна мати статус ядерної держави.
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