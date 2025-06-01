США передали Ірану пропозицію щодо ядерної угоди: NYT дізналося подробиці

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Це сталося через кілька годин після того, як інспектори ООН повідомили про значне збільшення запасів збагаченого урану у Тегерані, що майже відповідає рівню, необхідному для створення ядерної зброї.

За даними дипломатичних джерел, документ містить низку пунктів, проте не є повним проєктом угоди.

Серед ключових положень - припинення Іраном збагачення урану та створення регіонального консорціуму з виробництва ядерної енергії за участі Ірану, Саудівської Аравії, інших арабських країн та США.

Про передачу пропозиції повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі, який отримав її через посередника - міністра закордонних справ Оману. Білий дім підтвердив факт надсилання документа, однак відмовився коментувати його деталі.

Однак експерти сумніваються, що верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї підтримає угоду, яка фактично означатиме закриття передових ядерних виробничих потужностей, у будівництво яких іранці вклали мільярди доларів.

Іран збільшив запаси

За останні місяці Іран значно збільшив запаси урану, збагаченого до 60% - рівня, близького до бомбового. За оцінками МАГАТЕ, країна має близько 900 фунтів такого урану, що майже в півтора раза більше, ніж на початку року.

Наразі Іран публічно відкидає вимоги США припинити збагачення урану, наполягаючи на праві виробляти ядерне паливо цивільного призначення. Це надає країні статус порогової ядерної держави - з можливістю швидко перейти до створення зброї за потреби.

Ізраїль щодо удару по іранським об'єктам

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху нещодавно закликав США розглянути військовий удар по іранських ядерних об’єктах. Проте президент Трамп раніше відмовив у цьому, вказуючи на близькість до угоди.

Іранські офіційні особи також відкидають звинувачення у приховуванні минулої ядерної діяльності, однак інспектори МАГАТЕ заявляють про відсутність «технічно достовірних відповідей» щодо військових об’єктів.

Переговори продовжуються на тлі зростаючої напруги, тоді як світ очікує на реакцію Тегерана на американську пропозицію та подальші кроки обох сторін.