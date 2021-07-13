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Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину

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Москва, Вторник 13 июля 2021 22:52
Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину Фото: Владимир Путин, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент России Владимир Путин сделал заявление относительно будущего контракта о транзите газа через Украину после запуска газопровода "Северный поток-2". Путин сказал, что Россия будет придерживаться своих обязательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Путина.

"Россия,"Газпром", мы подписали контракт на 5 лет на прокачку российского газа через территорию Украины... И, несмотря на некоторые сложности сегодняшнего дня, Россия взяла на себя обязательства в рамках этого контракта и безусловно будет их выполнять", - сказал он.

Как известно, в украинском руководстве опасаются, что Москва откажется от контракта газа через Украину после запуска "Северного потока-2", который должен соединить Россию и Германию в обход украинской территории. В "Нафтогазе" заявляли, что транзит российского газа сдерживает Россию от эскалации агрессии против Украины.

Напомним, вчера канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером российского газа даже после запуска "Северного потока-2".

В то же время президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет получить гарантии от Германии.

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Владимир Путин Северный поток-2 Нафтогаз Украины
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Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину
Путин пообещал соблюдать контракт о транзите газа через Украину
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