Зеленский и Меркель обсуждали газоснабжение ОРДЛО: мы должны иметь гарантии

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель обсуждали газоснабжение оккупированного Донбасса в случае прекращения транзита газа после запуска "Северного потока-2". Украинская сторона настаивает на том, чтобы у нее были все гарантии.

"Я приводил примеры, мы действительно много потратили времени на часть беседы о газоснабжении, например, оккупированных территорий. Я говорю откровенно, если вы утверждаете, что это чисто экономика, а согласно минским соглашениям все защищают и ждут реинтеграцию Донбасса… И делают все, чтобы там не было никакой катастрофы - экологической, энергетической, катастрофы из-за водоснабжения, - все это может быть", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина на сегодня поставляет воду на оккупированный Донбасс.

"Тут очень просто - если у нас не будет газоснабжения, не будет транзита газа, а как эти территории будут получать? Вот почему это вопрос не только экономики. Поэтому мы должны просчитать все неосторожные шаги и иметь абсолютно все гарантии", - добавил президент.