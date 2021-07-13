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Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну

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Москва, Вівторок 13 липня 2021 22:52
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну Фото: Володимир Путін, президент РФ (kremlin.ru)
Автор: Дмитро Левицький

Президент Росії Володимир Путін зробив заяву щодо майбутнього контракту про транзит газу через Україну після запуску газопроводу "Північний потік-2". Путін сказав, що Росія буде дотримуватися своїх зобов'язань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Путіна.

"Росія, "Газпром", ми підписали контракт на 5 років на прокачку російського газу через територію України... І, попри деякі складнощі сьогоднішнього дня, Росія взяла на себе зобов'язання в рамках цього контракту і безумовно буде повністю їх виконувати", - сказав він.

Як відомо, в українському керівництві побоюються, що Москва відмовиться від контракту газу через Україну після запуску "Північного потоку-2", який має з'єднати Росію та Німеччину в обхід української території. У "Нафтогазі" заявляли, що транзит російського газу стримує Росію від ескалації агресії проти України.

Нагадаємо, вчора канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Україна повинна залишитися транзитером російського газу навіть після запуску "Північного потоку-2".

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна хоче отримати гарантії від Німеччини.

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Володимир Путін Північний потік-2 Нафтогаз України
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Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
Путін пообіцяв дотримуватися контракту про транзит газу через Україну
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