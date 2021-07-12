Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - Меркель

Ангела Меркель подтвердила позицию Германию в отношении сохранения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Канцлер планирует поднять соответствующий вопрос во время следующего визита в США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель.

"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа, даже после завершения строительства Северного потока-2", - заявила канцлер Германии.

В частности, Ангела Меркель отметила, что Германия серьезно воспринимает опасения со стороны Украины, в связи с чем планирует поднять соответствующий вопрос во время своего визита в США.

Заметим, что система трубопроводов "Северного потока-2" соединяет Россию и Германию в обход Украины, что, в свою очередь, создает угрозу экономике и безопасности нашей страны.