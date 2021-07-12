ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - Меркель

Новина українською →
Германия, Понедельник 12 июля 2021 20:23
Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2", - Меркель Фото: Меркель за сохранение транзита газа через Украину после запуска "Северного потока-2" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ангела Меркель подтвердила позицию Германию в отношении сохранения транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода "Северный поток-2". Канцлер планирует поднять соответствующий вопрос во время следующего визита в США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг Владимира Зеленского и Ангелы Меркель.

"Мы хотим добиться того, чтобы остался транзит газа через Украину и в будущем. Мы хотим, чтобы Украина оставалась транзитной страной для газа, даже после завершения строительства Северного потока-2", - заявила канцлер Германии.

В частности, Ангела Меркель отметила, что Германия серьезно воспринимает опасения со стороны Украины, в связи с чем планирует поднять соответствующий вопрос во время своего визита в США.

Заметим, что система трубопроводов "Северного потока-2" соединяет Россию и Германию в обход Украины, что, в свою очередь, создает угрозу экономике и безопасности нашей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Германия газ Ангела Меркель Северный поток-2
NEWS
Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"
Путин написал статью об Украине и назвал ее "детищем советской эпохи"
DAILY
Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Друзья по интересам. Как "За майбутнє'" и "Довира" строят отношения с властью