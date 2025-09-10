"Путін показує відверту неповагу до миру": Британія про російські дрони в Польщі

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна разом з партнерами будуть посилювати тиск на російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
"Це був надзвичайно безрозсудний крок Росії, який лише нагадує нам про відверту неповагу президента Путіна до миру та постійні бомбардування, з якими щодня стикаються невинні українці", - заявив прем'єр Британії.
Стармер повідомив, що вже контактував із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, аби підтвердити підтримку Варшаві.
"Я щиро дякую НАТО та польським збройним силам, які швидко відреагували, щоб захистити Альянс", - сказав він.
За словами прем’єра, Велика Британія разом із партнерами продовжить тиснути на Росію.
"Разом з нашими партнерами - і завдяки нашому лідерству в "коаліції рішучих" - ми будемо продовжувати посилювати тиск на Путіна, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир", - наголосив Стармер.
Нагадаємо, повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня порушили російські безпілотники. За останньою інформацією, до Польщі залетіли 19 дронів РФ. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити лише 4 з них.
Крім того, після нічної атаки РФ на території Польщі знайшли "залишки ракети невстановленого походження".
У НАТО спочатку дали формальний коментар стосовно інциденту з дронами, заявивши про тісний контакт генсека з польським керівництвом.
Пізніше генсек Марк Рютте заявив, що "оцінка ситуації ще триває, однак незалежно від того, чи було це навмисно, вторгнення російських дронів є абсолютно небезпечним та необдуманим".
Президент Франції Еммануель Макрон засудив вторгнення російських дронів у польський повітряний простір. Він закликав Росію покласти край цьому "стрімкому нападу".
У ЄС заявили про солідарність із Польщею і намір побудувати "стіну проти дронів" на східному фланзі, запустивши проєкт за його спостереженням.
