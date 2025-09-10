"Путін показує відверту неповагу до миру": Британія про російські дрони в Польщі

Нагадаємо, повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня порушили російські безпілотники. За останньою інформацією, до Польщі залетіли 19 дронів РФ. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити лише 4 з них.

Крім того, після нічної атаки РФ на території Польщі знайшли "залишки ракети невстановленого походження".

Реакція світу

У НАТО спочатку дали формальний коментар стосовно інциденту з дронами, заявивши про тісний контакт генсека з польським керівництвом.

Пізніше генсек Марк Рютте заявив, що "оцінка ситуації ще триває, однак незалежно від того, чи було це навмисно, вторгнення російських дронів є абсолютно небезпечним та необдуманим".

Президент Франції Еммануель Макрон засудив вторгнення російських дронів у польський повітряний простір. Він закликав Росію покласти край цьому "стрімкому нападу".

У ЄС заявили про солідарність із Польщею і намір побудувати "стіну проти дронів" на східному фланзі, запустивши проєкт за його спостереженням.

В матеріалі РБК-Україна читайте, що стоїть за діями Кремля, чому це відбулося саме зараз та як може відреагувати НАТО.