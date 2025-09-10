UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

"Путін показує відверту неповагу до миру": Британія про російські дрони в Польщі

Фото: прем’єр Великої Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна разом з партнерами будуть посилювати тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Це був надзвичайно безрозсудний крок Росії, який лише нагадує нам про відверту неповагу президента Путіна до миру та постійні бомбардування, з якими щодня стикаються невинні українці", - заявив прем'єр Британії.

Стармер повідомив, що вже контактував із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, аби підтвердити підтримку Варшаві.

"Я щиро дякую НАТО та польським збройним силам, які швидко відреагували, щоб захистити Альянс", - сказав він.

За словами прем’єра, Велика Британія разом із партнерами продовжить тиснути на Росію.

"Разом з нашими партнерами - і завдяки нашому лідерству в "коаліції рішучих" - ми будемо продовжувати посилювати тиск на Путіна, доки не буде встановлено справедливий і тривалий мир", - наголосив Стармер.

Нагадаємо, повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня порушили російські безпілотники. За останньою інформацією, до Польщі залетіли 19 дронів РФ. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити лише 4 з них.

Крім того, після нічної атаки РФ на території Польщі знайшли "залишки ракети невстановленого походження".

Реакція світу

У НАТО спочатку дали формальний коментар стосовно інциденту з дронами, заявивши про тісний контакт генсека з польським керівництвом.

Пізніше генсек Марк Рютте заявив, що "оцінка ситуації ще триває, однак незалежно від того, чи було це навмисно, вторгнення російських дронів є абсолютно небезпечним та необдуманим".

Президент Франції Еммануель Макрон засудив вторгнення російських дронів у польський повітряний простір. Він закликав Росію покласти край цьому "стрімкому нападу".

У ЄС заявили про солідарність із Польщею і намір побудувати "стіну проти дронів" на східному фланзі, запустивши проєкт за його спостереженням.

В матеріалі РБК-Україна читайте, що стоїть за діями Кремля, чому це відбулося саме зараз та як може відреагувати НАТО.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаАтака дронів