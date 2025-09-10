"Росію буде зупинено": в ЄС заявили про термінову розробку "стіни проти дронів"

В Євросоюзі заявили про термінову розробку "стіни проти дронів" на східному фланзі через вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост єврокомісара з питань оборони Андрюса Кубілюса.

За його словами, Росія знову випробовує прикордонні держави, ЄС та НАТО.

"Ми повинні терміново розробити "стіну проти дронів" вздовж усього східного флангу ЄС, що зараз є найважливішим спільним флагманським проектом. Ми будемо працювати разом з державами-членами, прикордонними країнами та Україною. Росію буде зупинено", - написав єврокомісар.

Окрім цього відомо, що ЄС запустить програму Eastern Flank Watch ("Спостереження за східним флангом"), про що повідомив ще один єврокомісар Валдіс Домбровскіс.