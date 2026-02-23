Путін уже почав Третю світову війну: Зеленський пояснив, що потрібно робити

Під час бесіди ведучий зазначив, що колишній президент США Джо Байден під час правління був занепокоєний ядерними погрозами Путіна і страхом Третьої світової війни. На запитання, чи думає так само нинішній президент Дональд Трамп, Зеленський відповів так:

"У нас різні погляди на Третю світову війну. Я вважаю, що Путін уже її розпочав. Питання тільки в тому, скільки територій він зможе захопити і як його зупинити", - сказав президент.

Він пояснив, що це питання стоїть не тільки тому, що Росія не повинна перемогти, а й з тієї причини, що РФ хоче нав'язати світові інший спосіб життя і змінити життя, яке люди обрали для себе.

"Тому я вважаю і давно вважаю, що Путін уже розпочав цю війну і (наша задача - ред.) не допустити її переростання в широкомасштабну Третю світову війну", - резюмував Зеленський.