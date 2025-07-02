Що треба мати вдома на випадок Третьої світової: список від експерта з виживання

Світ переживає напружені часи, і побоювання щодо можливості Третьої світової війни чи глобальної катастрофи зростають. Хоча ніхто не хоче вірити в найгірше, деякі люди готуються до моменту, коли все піде не так.

Як правильно підготуватися на випадок Третьої світової та що потрібно мати вдома, розповідає РБК-Україна з посиланням на поради "підготовника" Дерріка Джеймса у Daily Mail.

Не панікуйте, а готуйтеся

Деррік Джеймс, 50-річний "підготовник", який з 2007 року планує на випадок стихійних лих та війни, поділився своїми методами та лайфхаками щодо вживання в умовах Третьої світової війни.

Він власник та керівник власної компанії з підготовки до кінця світу в штаті Мен. З дитинства цікавився підготовкою до катастрофи й вже багато років активно запасається усім необхідним.

Деррік зауважує, що кожна криза - від пандемії COVID-19 до війн - викликає нову хвилю людей, які починають готуватися.

"Потім загроза зникне, і більшість людей забудуть про неї, доки не станеться інша подія", - каже він.

Його головна порада: "Глибоко вдихнути, скласти план, якого ви зможете дотримуватися, і не переживати".

Ось його ключові рекомендації для тих, хто прагне мати найкращі шанси на виживання у найгірших сценаріях.

Запас продуктів харчування

Деррік наголошує на важливості мати запас їжі щонайменше на три місяці. Хоча вода є критично важливою, їжу, на його думку, буде значно важче дістати під час кризи.

"Якщо у вас є їжа на 30-90 днів, ви можете пережити будь-яку бурю, яка зустрінеться на вашому шляху".

Що зберігати: обирайте продукти, які довго зберігаються та мають високу калорійність і поживну цінність. У його сховищі є рис, квасоля, пшениця, м'ясні консерви та військові пайки.

Запас їжі має бути обов'язковим (фото: SWNS)

Вода - це пріоритет №1

Хоча без води людина може прожити лише кілька днів, Деррік вважає, що проблеми з доступом до їжі виникнуть швидше. Однак запас води залишається критичним.

"Ми живемо в крихкому суспільстві, і все може розвалитися дуже швидко", - попереджає Деррік, вказуючи на те, що кібератаки можуть порушити водопостачання. Без чистої води ситуація швидко вийде з-під контролю.

Рішення: майте достатній запас чистої води у вашому сховищі.

Води має бути багато (фото: SWNS)

Зв'язок: не залишайтеся в інформаційному вакуумі

Навіть у разі глобальної катастрофи важливо мати доступ до інформації. І тут можуть допомогти незалежні пристрої.

Деррік радить мати звичайні ручні радіоприймачі. Вони не залежать від батарейок (можна завести вручну), часто мають ліхтарики та можуть служити джерелом живлення для інших пристроїв.

Навіщо це потрібно: можливість отримати доступ до наказів про евакуацію або новин є життєво важливою, незалежно від того, чи йдеться про стихійне лихо, чи війну. Мобільні телефони також корисні, але потрібно мати засоби для їх підзарядки.

Паливо та енергія - будьте автономними

"Відключення електроенергії є поширеним явищем під час великої війни, а паливо може бути нормованим або недоступним", - пояснює Деррік.

Основні запаси: запасіться обробленим бензином і пропаном.

Альтернативні джерела: інвестуйте в сонячні панелі та портативні акумулятори, щоб мати можливість генерувати та зберігати електроенергію.

Пам'ятайте, що зберігати паливо необхідно правильно та безпечно.

Вам потрібно буде паливо та джерела енергії (фото: SWNS)

"Тривожна валіза" та готовність до негайної евакуації

Мати сумку з триденним запасом припасів, готову до негайного виїзду.

Обов'язкові речі: окрім їжі, включіть гроші, очищувачі води, змінний одяг та розпалювачі вогню.

Універсальність: така сумка корисна не лише для глобальних катастроф, але й для менших криз, що вимагають термінової евакуації.

Паспорт та документи

Виживання - це не лише укриття. Можливо, вам доведеться перетинати кордони або просто мати документи, що посвідчують особу. Правильне оформлення документів може бути критично важливим, якщо доведеться шукати притулок в іншій країні.

Тривожна валізка завжди має бути готова (фото: SWNS)

Готівка та цінності

У кризові часи наявність готівки є надзвичайно важливою. Якщо технології вийдуть з ладу, Apple Pay чи банківські картки будуть вам непотрібні.

Деррік радить мати запас готівки. Також він рекомендує мати срібло та золото, оскільки в найгіршому випадку вартість звичайної валюти може впасти. Якщо ви плануєте переїзд за кордон, запасіться місцевою валютою заздалегідь.

Мережа підтримки - самітники не виживають

Всупереч стереотипам про самітних "виживальників", Деррік наголошує на важливості мережі підтримки.

"Створіть групу взаємодопомоги зараз, поки мережа ще працює. Самотні вовки ніколи не досягають успіху в тривалій кризі", - радить він.

Переконайтеся, що ви знаєте, хто поруч може допомогти та кому ви можете довіряти.