Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Путин уже начал Третью мировую войну: Зеленский объяснил, что нужно делать

Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин уже начал Третью мировую войну. Сейчас задача состоит в том, чтобы не дать ей стать широкомасштабной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для BBC.

В ходе беседы ведущий отметил, что бывший президент США Джо Байден во время правления был обеспокоен ядерными угрозами Путина и страхом Третьей мировой войны. На вопрос, думает ли так же нынешний президент Дональд Трамп, Зеленский ответил следующее:

"У нас разные взгляды на Третью мировую войну. Я считаю, что Путин уже ее начал. Вопрос только в том, сколько территорий он сможет захватить и как его остановить", - сказал президент.

Он пояснил, что этот вопрос стоит не только потому, что Россия не должна победить, но и по той причине, что РФ хочет навязать миру иной образ жизни и изменить жизнь, которую люди выбрали для себя.

"Поэтому я считаю и давно считаю, что Путин уже начал эту войну и (наша задача - ред.) не допустить ее перерастания в широкомасштабную Третью мировую войну", - резюмировал Зеленский.

Третья мировая война

Напомним, после возвращения на президентский пост, лидер США Дональд Трамп неоднократно говорил, что если бы не он, то война России против Украины переросла бы в Третью мировую войну. Позже в октябре 2025 он вновь повторил, что мировой войны не будет.

К слову, в августе сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что продолжение поставок оружия Украине - это единственная надежда избежать Третьей мировой войны. Он убежден, что остановить Россию может только поддержкой Украины.

