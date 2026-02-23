Путин уже начал Третью мировую войну: Зеленский объяснил, что нужно делать

В ходе беседы ведущий отметил, что бывший президент США Джо Байден во время правления был обеспокоен ядерными угрозами Путина и страхом Третьей мировой войны. На вопрос, думает ли так же нынешний президент Дональд Трамп, Зеленский ответил следующее:

"У нас разные взгляды на Третью мировую войну. Я считаю, что Путин уже ее начал. Вопрос только в том, сколько территорий он сможет захватить и как его остановить", - сказал президент.

Он пояснил, что этот вопрос стоит не только потому, что Россия не должна победить, но и по той причине, что РФ хочет навязать миру иной образ жизни и изменить жизнь, которую люди выбрали для себя.

"Поэтому я считаю и давно считаю, что Путин уже начал эту войну и (наша задача - ред.) не допустить ее перерастания в широкомасштабную Третью мировую войну", - резюмировал Зеленский.