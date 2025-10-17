Третьої світової війни через Україну не буде, - Трамп
Президент США Дональд Трамп заявив, що третьої світової війни через Україну не станеться.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на трансляцію спілкування Трампа з журналістами у Білому домі.
Під час пресконференції Трамп вкотре наголосив, що вторгнення Росії в Україну сталось не за його каденції на посаді президента США.
"Я не розпочинав цієї війни. Це угода Байдена. Я прийшов, і це був повний безлад. Це могло призвести до Третьої світової війни. Цього не станеться", - запевнив він.
За словами Трампа, коли він вдруге прийшов до Білого дому, ця війна була в самому розпалі.
"Коли я йшов, про це навіть не думали. Чотири роки ніхто про це не говорив... Все це сталося через дуже погані рішення, які були ухвалені", - сказав він.
Президент США повідомив, що на війні між Росією та Україною лише минулого тижня загинуло понад 7 тисяч людей.
"Це не впливає на нашу країну. Ми не втрачаємо американців. Але вони втрачають росіян, українців, переважно солдатів. І ми вважаємо, що нам вдасться це зупинити. Я думаю, що завдяки моїм відносинам із президентом Путіним це відбудеться дуже швидко", - висловився Трамп.
Роль Трампа у врегулюванні війни Росії проти України
На тій же пресконференції Трамп заявив, що його зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним щодо України має відбутись протягом двох тижнів.
Раніше він говорив, що зустрінеться з Путіним в Будапешті, щоби обговорити можливість припинення "безславної" війни між Росією та Україною.
Трамп зауважив, що йому буває "складно проводити зустрічі", тому що президент України Володимир Зеленський та російський диктатор Володимир Путін "мають погані стосунки".