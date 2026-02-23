ua en ru
Пн, 23 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Путин уже начал Третью мировую войну: Зеленский объяснил, что нужно делать

Понедельник 23 февраля 2026 04:12
UA EN RU
Путин уже начал Третью мировую войну: Зеленский объяснил, что нужно делать Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что глава Кремля Владимир Путин уже начал Третью мировую войну. Сейчас задача состоит в том, чтобы не дать ей стать широкомасштабной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для BBC.

Читайте также: Что надо иметь дома на случай Третьей мировой: список от эксперта по выживанию

В ходе беседы ведущий отметил, что бывший президент США Джо Байден во время правления был обеспокоен ядерными угрозами Путина и страхом Третьей мировой войны. На вопрос, думает ли так же нынешний президент Дональд Трамп, Зеленский ответил следующее:

"У нас разные взгляды на Третью мировую войну. Я считаю, что Путин уже ее начал. Вопрос только в том, сколько территорий он сможет захватить и как его остановить", - сказал президент.

Он пояснил, что этот вопрос стоит не только потому, что Россия не должна победить, но и по той причине, что РФ хочет навязать миру иной образ жизни и изменить жизнь, которую люди выбрали для себя.

"Поэтому я считаю и давно считаю, что Путин уже начал эту войну и (наша задача - ред.) не допустить ее перерастания в широкомасштабную Третью мировую войну", - резюмировал Зеленский.

Третья мировая война

Напомним, после возвращения на президентский пост, лидер США Дональд Трамп неоднократно говорил, что если бы не он, то война России против Украины переросла бы в Третью мировую войну. Позже в октябре 2025 он вновь повторил, что мировой войны не будет.

К слову, в августе сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что продолжение поставок оружия Украине - это единственная надежда избежать Третьей мировой войны. Он убежден, что остановить Россию может только поддержкой Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Владимир Путин Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Зеленский о теракте во Львове: Россия готовит новые нападения, силовики получили задание
Зеленский о теракте во Львове: Россия готовит новые нападения, силовики получили задание
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"