Путін після Аляски розмріявся про поліпшення відносин між РФ і США

Субота 23 серпня 2025 05:02
Путін після Аляски розмріявся про поліпшення відносин між РФ і США Фото: Володимир Путін і Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Російський диктатор Володимир Путін на зустрічі з чиновниками в Нижегородській області заявив, що у відносинах між РФ і США "з'явилося світло в кінці тунелю" після саміту на Алясці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Що стосується наших відносин зі Сполученими Штатами, то вони перебувають на вкрай низькому рівні після Другої світової війни. Я вже багато разів про це говорив. Але ось із приходом президента Трампа, я думаю, що таке світло наприкінці тунелю, воно все-таки замаячило", - заявив Путін.

За його словами, у нього з Трампом була "хороша, змістовна і відверта зустріч", і контакти тривають. Глава Кремля розраховує, що ці перші кроки стануть початком "повномасштабного відновлення відносин". При цьому він каже, що це залежить не від нього, а від США.

"Не від нас це залежить. Це залежить від західних партнерів у широкому сенсі слова, тому що США теж пов'язані зобов'язаннями, зокрема в рамках НАТО. Тому від керівництва США залежать наступні кроки", - додав Путін.

Крім цього російський диктатор заявив, що в Арктиці є величезні запаси корисних копалин. Він не розповів подробиць можливої співпраці США і Росії в Арктиці, але сказав, що російська компанія з виробництва скрапленого газу "Новатек" уже працює там.

"Ми обговорюємо, до речі, з американськими партнерами можливість спільної роботи в цьому напрямку. Причому не тільки в нашій арктичній зоні, а й на Алясці. І при цьому ті технології, якими ми володіємо, сьогодні, крім нас, ніхто не володіє. І це становить інтерес для наших партнерів, зокрема і зі Штатів", - сказав глава Кремля.

Саміт Путіна і Трампа на Алясці

Нагадаємо, в ніч на 16 серпня в Анкориджі (штат Аляска) відбулася зустріч Трампа і Путіна. Головною темою саміту стала війна в Україні та можливі шляхи її завершення. Крім того, глави держав торкнулися економічного співробітництва між США і РФ.

Про співпрацю країн інформації практично немає, але стосовно України ЗМІ писали, що Путін нібито готовий заморозити фронт у Запорізькій і Херсонській областях, якщо ЗСУ повністю покинуть Донбас. Крім того, глава Кремля нібито готовий говорити про виведення військ РФ із Сумської та Харківської областей.

Крім цього, у РФ є ще низка вимог. З ймовірним списком - можна ознайомитися в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, вже 18 серпня до Вашингтона прибув президент України Володимир Зеленський і низка європейських лідерів. Сторони обговорювали питання завершення війни, гарантії безпеки і не тільки. Наразі відомо, що щодня триває активна робота над гарантіями.

