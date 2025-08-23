ua en ru
Путин после Аляски размечтался об улучшении отношений между РФ и США

Суббота 23 августа 2025 05:02
Путин после Аляски размечтался об улучшении отношений между РФ и США Фото: Владимир Путин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Российский диктатор Владимир Путин на встрече с чиновниками в Нижегородской области заявил, что в отношениях между РФ и США "появился свет в конце тоннеля" после саммита на Аляске.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Что касается наших отношений с Соединtнными Штатами, то они находятся на крайне низком уровне после Второй мировой войны. Я уже много раз об этом говорил. Но вот с приходом президента Трампа, я думаю, что такой свет в конце тоннеля, он все-таки замаячил", - заявил Путин.

По его словам, у него с Трампом была "хорошая, содержательная и откровенная встреча", и контакты продолжаются. Глава Кремля рассчитывает, что эти первые шаги станут началом "полномасштабного восстановления отношений". При этом он говорит, что это зависит не от него, а от США.

"Не от нас это зависит. Это зависит от западных партнеров в широком смысле слова, потому что США тоже связаны обязательствами, в том числе в рамках НАТО. Поэтому от руководства США зависят следующие шаги", - добавил Путин.

Помимо этого российский диктатор заявил, что в Арктике есть огромные запасы полезных ископаемых. Он не рассказал подробностей возможного сотрудничества США и России в Арктике, но сказал, что российская компания по производству сжиженного газа "Новатэк" уже работает там.

"Мы обсуждаем, кстати, с американскими партнерами возможность совместной работы в этом направлении. Причем не только в нашей арктической зоне, но и на Аляске. И при этом те технологии, которыми мы обладаем, сегодня, кроме нас, никто не обладает. И это представляет интерес для наших партнеров, в том числе и из Штатов", - сказал глава Кремля.

Саммит Путина и Трампа на Аляске

Напомним, в ночь на 16 августа в Анкоридже (штат Аляска) состоялась встреча Трампа и Путина. Главной темой саммита стала война в Украине и возможные пути ее завершения. Кроме того, главы государств затронули экономическое сотрудничество между США и РФ.

О сотрудничестве стран информации практически нет, но касаемо Украины СМИ писали, что Путин якобы готов заморозить фронт в Запорожской и Херсонской областях, если ВСУ полностью покинут Донбасс. Кроме того, глава Кремля якобы готов говорить о выводе войск РФ из Сумской и Харьковской областей.

Помимо этого у РФ есть еще ряд требований. С предполагаемым списком - можно ознакомиться в материале РБК-Украина.

Кроме того, уже 18 августа в Вашингтон прибыл президент Украины Владимир Зеленский и ряд европейских лидеров. Стороны обсуждали вопрос завершения войны, гарантии безопасности и не только. На данный момент известно, что ежедневно идет активная работа над гарантиями.

