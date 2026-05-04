UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Путін підвищив генерала, який командував злочинами в Бучі

15:06 04.05.2026 Пн
2 хв
За що генерал Чайко отримав підвищення у армії РФ?
aimg Олена Чупровська
Фото: генерал армії РФ Олександр Чайко

Хазяїн Кремля Володимир Путін призначив на керівну посаду у збройних силах Росії генерала, якого підозрюють у причетності до вбивств мирних жителів у Бучі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Читайте також: Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський

Хто такий Чайко

Генерал-полковник Олександр Чайко отримав призначення на посаду головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ.

У 2022 році Чайко командував угрупуванням "Схід", яке наступало на Київську область. Саме його підрозділи діяли на тих територіях, де пізніше виявили масові вбивства цивільних.

Генерала звинувачують у тому, що він погоджував накази командирів щодо вбивства мирних жителів у Бучі.

СБУ оголосила підозру

У липні 2025 року Служба безпеки України оголосила Чайці підозру у скоєнні військових злочинів.

Зокрема, йому закидають накази бомбардувати житлові будинки в Бородянці на Київщині.

Тепер той самий генерал очолить одне з ключових силових угруповань Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, у листопаді 2025 року Україна вперше встановила конкретного російського командира підозрюваним у вбивствах мирних у Бучі.

Слідство відновлювало ланцюжок командування, відповідального за масові розправи під час окупації міста. Юрій Володимирович Кім підозрюється в кримінальній відповідальності за 17 вбивств і чотири випадки жорстокого поводження. Він керував одним із взводів армії РФ.

Також ми писали, що ідентифікували 13 російських командирів, причетних до вбивств цивільних у Бучі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
БучаВійна в Україні