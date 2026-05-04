Путін підвищив генерала, який командував злочинами в Бучі

Хто такий Чайко

Генерал-полковник Олександр Чайко отримав призначення на посаду головнокомандувача Повітряно-космічних сил РФ.

У 2022 році Чайко командував угрупуванням "Схід", яке наступало на Київську область. Саме його підрозділи діяли на тих територіях, де пізніше виявили масові вбивства цивільних.

Генерала звинувачують у тому, що він погоджував накази командирів щодо вбивства мирних жителів у Бучі.

СБУ оголосила підозру

У липні 2025 року Служба безпеки України оголосила Чайці підозру у скоєнні військових злочинів.

Зокрема, йому закидають накази бомбардувати житлові будинки в Бородянці на Київщині.

Тепер той самий генерал очолить одне з ключових силових угруповань Росії.