Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Путин повысил генерала, который командовал преступлениями в Буче

15:06 04.05.2026 Пн
2 мин
За что генерал Чайко получил повышение в армии РФ?
aimg Елена Чупровская
Фото: генерал армии РФ Александр Чайко

Хозяин Кремля Владимир Путин назначил на руководящую должность в вооруженных силах России генерала, которого подозревают в причастности к убийствам мирных жителей в Буче.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Кто такой Чайко

Генерал-полковник Александр Чайко получил назначение на должность главнокомандующего Воздушно-космических сил РФ.

В 2022 году Чайко командовал группировкой "Восток", которая наступала на Киевскую область. Именно его подразделения действовали на тех территориях, где позже обнаружили массовые убийства гражданских.

Генерала обвиняют в том, что он согласовывал приказы командиров по убийству мирных жителей в Буче.

СБУ объявила подозрение

В июле 2025 года Служба безопасности Украины объявила Чайке подозрение в совершении военных преступлений.

В частности, ему вменяют приказы бомбить жилые дома в Бородянке Киевской области.

Теперь тот же генерал возглавит одну из ключевых силовых группировок России.

Как сообщало РБК-Украина, в ноябре 2025 года Украина впервые установила конкретного российского командира подозреваемым в убийствах мирных в Буче.

Следствие восстанавливало цепочку командования, ответственного за массовые расправы во время оккупации города. Юрий Владимирович Ким подозревается в уголовной ответственности за 17 убийств и четыре случая жестокого обращения. Он руководил одним из взводов армии РФ.

Также мы писали, что идентифицировали 13 российских командиров, причастных к убийствам гражданских в Буче.

