Путін дозволив армії "захищати росіян" за кордоном

Документ раніше схвалила Держдума та Рада Федерації РФ, а тепер його офіційно підписав Путін.

Згідно із законом, диктатор Росії тепер може використовувати армію за кордоном у випадках, коли громадян РФ нібито "переслідують", "утримують" або арештовують в інших країнах.

У пояснювальній записці зазначається, що йдеться також про рішення міжнародних судів та органів, які Москва не визнає. Відповідні зміни внесли до законів "Про громадянство" та "Про оборону".

У США та Європі попередили про ризики ескалації.

Розширення повноважень Путіна відбулося на тлі заяв західних розвідок про ризики можливої ескалації з боку Росії. А саме про те що раніше спецслужби країн НАТО неодноразово попереджали про потенційні загрози для Європи.

Зокрема, німецька розвідка BND заявляла про ризик провокацій у країнах Балтії за сценарієм анексії Криму. У свою чергу в Данії повідомляли, що Росія може бути готовою до масштабного конфлікту в Європі протягом кількох років. А у США та Європі попереджали про ризики ескалації

У розвідці Нідерландів говорилося, що Росії може знадобитися приблизно рік для підготовки до можливого регіонального конфлікту.