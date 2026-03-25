Гроші та "відпочинок" за кордоном: Politico дізналося, як РФ вербує європейців для диверсій

Під виглядом оплачуваних поїздок на природу громадян Європи заманюють до тренувальних таборів на Балканах. Там їх навчають керувати дронами, працювати із запалювальними засобами та готують до дестабілізаційних операцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Схема вербування зазвичай починається зі звичайної зустрічі російських вербувальників з європейцями.

Російські агенти пропонують жителям Європи "легкий заробіток" - двотижневу поїздку з елементами відпочинку на природі, за яку платять від 300 до 500 доларів.

Після згоди учасники-туристи отримують подальші вказівки вже від кураторів із Москви.

Згодом добровольці опиняються в тренувальних таборах на території Боснії та Сербії. Там учасників навчають керуванню дронами, поводженню з запальними пристроями та тактиці протидії поліції під час протестів. Але це лише частина скоординованої мережі з підготовки виконавців для акцій дестабілізації у Франції та Німеччині.

Розслідування в Молдові, що стосуються спроб вербування, пов'язаних з Росією, проходять на тлі попереджень європейських країн про гібридну війну, яку Москва веде проти їхньої політичної стабільності.

Після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році та висилки російських дипломатів із низки європейських столиць Кремль почав активніше використовувати посередників і неофіційних виконавців.

Наразі молдавські прокурори розслідують справи понад 80 осіб, підозрюваних в організації масових заворушень, при цьому 20 з них вже пред’явлено звинувачення.

Як заявила міністр внутрішніх справ Молдови Даніелла Місаїл-Нікітін, йдеться переважно про російськомовну молодь, яку вербували, перевозили до спеціальних таборів і навчали тактиці, зокрема прориву поліцейських кордонів.

Підготовка і табори

Одне з навчань російських спецслужб відбувалося саме напередодні осінніх президентських виборів 2024 року, на яких проєвропейська президентка Молдови Майя Санду була переобрана в ході кампанії, затьмареної російським втручанням. Згідно зі стенограмами судових засідань, учасники заявили, що їм говорили: якщо Санду виграє вибори, "у країні буде війна, як в Україні".

Інструктори входили до міжнародної мережі, пов'язаної з російським найманим угрупованням "Вагнер", за даними розвідувальних служб Молдови.

Після цього учасників відправили в одне з міст Боснії та Герцеговини для практичного завдання: фіксації розташування адміністративних та урядових будівель і розвідки потенційних місць запуску дронів.

Один із завербованих Росією -22-річний уродженець "Придністров’я" - у 2024 році їздив до Дюссельдорфа на футбольний матч чемпіонату Європи між Словаччиною та Україною, де його просили розмахувати українським прапором.

Він пояснив, що відмовився це робити, але під час гри був розгорнутий український прапор з написом "Поверніть нам вибори".

Кремль поспішив послатися на цей прапор як на причину, через яку Україна повинна провести вибори для заміни президента України Володимира Зеленського.

Молдова, яка географічно розташована між Румунією та Україною, залишається вразливою через своє стратегічне положення. Придністров'я, що фактично контролюється проросійськими силами ще з початку 1990-х років, і надалі є чинником нестабільності в регіоні.

Останніми роками, як зазначають медіа, країна стала одним із ключових напрямків гібридного впливу Росії на Європу. В одному з документів, який молдовська влада передала до ЄС після парламентських виборів, йдеться про те, що окремі представники духовенства отримували інструкції систематично поширювати дезінформацію, а не лише під час проповідей.