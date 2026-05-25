Путин разрешил армии "защищать россиян" за рубежом

Документ ранее одобрила Госдума и Совет Федерации РФ, а теперь его официально подписал Путин.

Согласно закону, диктатор России теперь может использовать армию за рубежом в случаях, когда граждан РФ якобы "преследуют", "удерживают" или арестовывают в других странах.

В пояснительной записке отмечается, что речь идет также о решениях международных судов и органов, которые Москва не признает. Соответствующие изменения внесли в законы "О гражданстве" и "Об обороне".

В США и Европе предупредили о рисках эскалации.

Расширение полномочий Путина произошло на фоне заявлений западных разведок о рисках возможной эскалации со стороны России. А именно о том, что ранее спецслужбы стран НАТО неоднократно предупреждали о потенциальных угрозах для Европы.

В частности, немецкая разведка BND заявляла о риске провокаций в странах Балтии по сценарию аннексии Крыма. В свою очередь в Дании сообщали, что Россия может быть готова к масштабному конфликту в Европе в течение нескольких лет. А в США и Европе предупреждали о рисках эскалации

В разведке Нидерландов говорилось, что России может понадобиться примерно год для подготовки к возможному региональному конфликту.