Путин разрешил армии "защищать россиян" за рубежом

Российский диктатор Владимир Путин подписал закон, который значительно расширяет возможности Кремля по использованию армии за пределами России. Новые нормы позволяют применять войска под предлогом "защиты граждан РФ" за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на The Moscow Times.

Документ ранее одобрила Госдума и Совет Федерации РФ, а теперь его официально подписал Путин.

Согласно закону, диктатор России теперь может использовать армию за рубежом в случаях, когда граждан РФ якобы "преследуют", "удерживают" или арестовывают в других странах.

В пояснительной записке отмечается, что речь идет также о решениях международных судов и органов, которые Москва не признает. Соответствующие изменения внесли в законы "О гражданстве" и "Об обороне".

В США и Европе предупредили о рисках эскалации.

Расширение полномочий Путина произошло на фоне заявлений западных разведок о рисках возможной эскалации со стороны России. А именно о том, что ранее спецслужбы стран НАТО неоднократно предупреждали о потенциальных угрозах для Европы.

В частности, немецкая разведка BND заявляла о риске провокаций в странах Балтии по сценарию аннексии Крыма. В свою очередь в Дании сообщали, что Россия может быть готова к масштабному конфликту в Европе в течение нескольких лет. А в США и Европе предупреждали о рисках эскалации

В разведке Нидерландов говорилось, что России может понадобиться примерно год для подготовки к возможному региональному конфликту.