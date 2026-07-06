Путін під тиском, а кінець війни наближається швидше, ніж здається, - Трамп

За словами американського лідера, попри продовження ударів по українських містах, російська сторона шукає шляхи для припинення бойових дій. Наразі між сторонами тривають переговори.

"Я думаю, Путін все-таки відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори - подивимося, чи вдасться нам це зробити. Це жахлива ситуація", - зазначив Трамп.

Він додав, що планував це врегулювання як одне з найлегших у своїй практиці, оскільки, за його словами, добре знає як Володимира Зеленського, так і Путіна. Президент США запевнив, що обидва лідери насправді прагнуть зупинити війну вже зараз, і це питання також обговорюватиметься з НАТО.

Фото: Трамп прокоментував війну в Україні (інфографіка РБК-Україна)

"Але ця ситуація, я думаю, набагато ближча до завершення, ніж люди уявляють. І президент Путін хоче, щоб це закінчилося. І президент Зеленський насправді хоче, щоб це закінчилося вже зараз. Ми збираємося звернутися до НАТО, і ми будемо обговорювати це", - наголосив він.

Трамп наголосив, що "мав дуже вдалий дзвінок" і вважає, що сторони максимально близькі до фінального рішення.