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Путін під тиском, а кінець війни наближається швидше, ніж здається, - Трамп

17:37 06.07.2026 Пн
2 хв
За словами президента США, і Зеленський, і Путін прямо зараз прагнуть зупинити війну
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Російський диктатор Володимир Путін відчуває тиск, а процес завершення війни Росії проти України просувається набагато швидше, ніж люди вважають.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Еріка Доерті.

За словами американського лідера, попри продовження ударів по українських містах, російська сторона шукає шляхи для припинення бойових дій. Наразі між сторонами тривають переговори.

"Я думаю, Путін все-таки відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори - подивимося, чи вдасться нам це зробити. Це жахлива ситуація", - зазначив Трамп.

Він додав, що планував це врегулювання як одне з найлегших у своїй практиці, оскільки, за його словами, добре знає як Володимира Зеленського, так і Путіна. Президент США запевнив, що обидва лідери насправді прагнуть зупинити війну вже зараз, і це питання також обговорюватиметься з НАТО.

Фото: Трамп прокоментував війну в Україні (інфографіка РБК-Україна)

"Але ця ситуація, я думаю, набагато ближча до завершення, ніж люди уявляють. І президент Путін хоче, щоб це закінчилося. І президент Зеленський насправді хоче, щоб це закінчилося вже зараз. Ми збираємося звернутися до НАТО, і ми будемо обговорювати це", - наголосив він.

Трамп наголосив, що "мав дуже вдалий дзвінок" і вважає, що сторони максимально близькі до фінального рішення.

Нагадаємо, у ніч проти 6 липня російські окупанти здійснили одну з наймасованіших комбінованих атак по Україні.

За даними Повітряних сил, росіяни застосували 419 засобів повітряного нападу - 68 ракет різних типів та 351 дрон-камікадзе. Основним напрямком удару став Київ.

Зазначимо, цієї ночі українські сили ППО не змогли збити жодної балістичної ракети. Причиною стала нестача ракет-перехоплювачів для ЗРК Patriot.

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Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінДональд ТрампВійна в Україні