Путин под давлением, а конец войны приближается быстрее, чем кажется, - Трамп

По словам американского лидера, несмотря на продолжение ударов по украинским городам, российская сторона ищет пути прекращения боевых действий. Пока между сторонами продолжаются переговоры.

"Я думаю, Путин все-таки испытывает давление. Он хочет положить этому конец, Украина тоже хочет этого, и мы ведем переговоры - посмотрим, удастся ли нам это сделать. Это ужасная ситуация", - отметил Трамп.

Он добавил, что планировал это урегулирование как одно из самых легких в своей практике, поскольку, по его словам, хорошо знает как Владимира Зеленского, так и Путина. Президент США заверил, что оба лидера действительно стремятся остановить войну уже сейчас, и этот вопрос также будет обсуждаться с НАТО.

Фото: Трамп прокомментировал войну в Украине (инфографика РБК-Украина)

"Но эта ситуация, я думаю, намного ближе к завершению, чем люди представляют. И президент Путин хочет, чтобы это закончилось. И президент Зеленский действительно хочет, чтобы это закончилось уже сейчас. Мы собираемся обратиться в НАТО, и мы будем обсуждать это", - подчеркнул он.

Трамп подчеркнул, что "имел очень удачный звонок" и считает, что стороны максимально близки к финальному решению.