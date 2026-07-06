Путін під тиском, а кінець війни наближається швидше, ніж здається, - Трамп

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Еріка Доерті.

За словами американського лідера, попри продовження ударів по українських містах, російська сторона шукає шляхи для припинення бойових дій. Наразі між сторонами тривають переговори.

"Я думаю, Путін все-таки відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори - подивимося, чи вдасться нам це зробити. Це жахлива ситуація", - зазначив Трамп.

Він додав, що планував це врегулювання як одне з найлегших у своїй практиці, оскільки, за його словами, добре знає як Володимира Зеленського, так і Путіна. Президент США запевнив, що обидва лідери насправді прагнуть зупинити війну вже зараз, і це питання також обговорюватиметься з НАТО.

Фото: Трамп прокоментував війну в Україні (інфографіка РБК-Україна)

"Але ця ситуація, я думаю, набагато ближча до завершення, ніж люди уявляють. І президент Путін хоче, щоб це закінчилося. І президент Зеленський насправді хоче, щоб це закінчилося вже зараз. Ми збираємося звернутися до НАТО, і ми будемо обговорювати це", - наголосив він.

Трамп наголосив, що "мав дуже вдалий дзвінок" і вважає, що сторони максимально близькі до фінального рішення.