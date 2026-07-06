Путин под давлением, а конец войны приближается быстрее, чем кажется, - Трамп

Российский диктатор Владимир Путин испытывает давление, а процесс завершения войны России против Украины продвигается гораздо быстрее, чем люди считают.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление журналиста Эрика Доэрти.

По словам американского лидера, несмотря на продолжение ударов по украинским городам, российская сторона ищет пути прекращения боевых действий. Пока между сторонами продолжаются переговоры.

"Я думаю, Путин все-таки испытывает давление. Он хочет положить этому конец, Украина тоже хочет этого, и мы ведем переговоры - посмотрим, удастся ли нам это сделать. Это ужасная ситуация", - отметил Трамп.

Он добавил, что планировал это урегулирование как одно из самых легких в своей практике, поскольку, по его словам, хорошо знает как Владимира Зеленского, так и Путина. Президент США заверил, что оба лидера действительно стремятся остановить войну уже сейчас, и этот вопрос также будет обсуждаться с НАТО.

Фото: Трамп прокомментировал войну в Украине (инфографика РБК-Украина)

"Но эта ситуация, я думаю, намного ближе к завершению, чем люди представляют. И президент Путин хочет, чтобы это закончилось. И президент Зеленский действительно хочет, чтобы это закончилось уже сейчас. Мы собираемся обратиться в НАТО, и мы будем обсуждать это", - подчеркнул он.

Трамп подчеркнул, что "имел очень удачный звонок" и считает, что стороны максимально близки к финальному решению.