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Путін отримав під боком одну з найсильніших армій замість демілітаризації, - ЗМІ

10:30 24.06.2026 Ср
3 хв
Здійснився найгірший кошмар Кремля
aimg Ірина Глухова
Путін отримав під боком одну з найсильніших армій замість демілітаризації, - ЗМІ Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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За чотири роки повномасштабної війни Україна перетворилася на одну з найтехнологічніших армій світу - і саме це може стати найбільшим провалом глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Atlantic Council.

Від волонтерських батальйонів до світового лідера

У 2014 році Україну врятував народний рух - добровольці створювали батальйони просто неба, щоб зупинити російське вторгнення.

Повністю звільнити країну тоді не вдалося, але натиск агресора вдалося стримати.

Після 2014-го розпочалися масштабні військові реформи за стандартами НАТО.

Армія виросла до кількох сотень тисяч бійців - і саме вона стала основою для значно більших збройних сил, що сформувалися після лютого 2022 року.

Дрони, тактика, молоді командири

З початку повномасштабного вторгнення українська армія пройшла ще одну трансформацію. Нові тактики, молоді талановиті командири, технологічні інновації - все це впроваджувалося швидко і без зайвої бюрократії.

Сьогодні Україна - світовий лідер у дроновій війні. Українські компанії розробили безпілотники, які:

  • домінують на полі бою;
  • забезпечили перевагу в битві за Чорне море;
  • б'ють по цілях за тисячі кілометрів вглиб Росії.

Показово, що під час навчань з НАТО українські підрозділи неодноразово перевершували союзників - і це змусило партнерів переглянути власні підходи.

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Європа переосмислює роль України

Навесні 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Перської затоки допомогу у протидії іранським дронам.

Це змусило світ по-новому поглянути на Україну - вже не як на тягар для безпеки, а як на повноцінного гравця.

Країни НАТО шикуються в чергу, щоб навчатися в українських інструкторів з дронової війни. Спільні виробничі ініціативи з українськими оборонними компаніями - теж у порядку денному.

Провал Путіна

Одним із двох головних цілей вторгнення у лютому 2022 року глава Кремля називав "демілітаризацію" України. Проте результат виявився протилежний: Росія отримала на своєму кордоні одну з найбільш мілітаризованих країн Європи.

Перед диктатором тепер постали два сценарії - і обидва невигідні:

  • Погодитися на мир - і змиритися з постійно ворожою та озброєною Україною поруч;
  • Воювати далі - і ризикувати, що військовий потенціал України зростатиме й далі, загрожуючи стабільності режиму.

Нагадаємо, днями стало відомо, що українські безпілотники від початку року уразили понад 800 тисяч цілей ворога. Наразі саме дрони забезпечують більше ніж 90% усіх втрат окупантів, розповів міністр оборони Михайло Федоров.

Також повідомлялося, що Україна розробила унікальний морський дрон для полювання на російські літаки.

А ще українська компанія Global Mark створила підводний безпілотник Sea Trident. Він здатен непомітно доставляти вантажі вагою до тонни для ураження стратегічних об'єктів та великих кораблів РФ.

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