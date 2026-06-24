Путін отримав під боком одну з найсильніших армій замість демілітаризації, - ЗМІ

За чотири роки повномасштабної війни Україна перетворилася на одну з найтехнологічніших армій світу - і саме це може стати найбільшим провалом глави Кремля Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Atlantic Council .

Від волонтерських батальйонів до світового лідера

У 2014 році Україну врятував народний рух - добровольці створювали батальйони просто неба, щоб зупинити російське вторгнення.

Повністю звільнити країну тоді не вдалося, але натиск агресора вдалося стримати.

Після 2014-го розпочалися масштабні військові реформи за стандартами НАТО.

Армія виросла до кількох сотень тисяч бійців - і саме вона стала основою для значно більших збройних сил, що сформувалися після лютого 2022 року.

Дрони, тактика, молоді командири

З початку повномасштабного вторгнення українська армія пройшла ще одну трансформацію. Нові тактики, молоді талановиті командири, технологічні інновації - все це впроваджувалося швидко і без зайвої бюрократії.

Сьогодні Україна - світовий лідер у дроновій війні. Українські компанії розробили безпілотники, які:

домінують на полі бою;

забезпечили перевагу в битві за Чорне море;

б'ють по цілях за тисячі кілометрів вглиб Росії.

Показово, що під час навчань з НАТО українські підрозділи неодноразово перевершували союзників - і це змусило партнерів переглянути власні підходи.

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Європа переосмислює роль України

Навесні 2026 року президент України Володимир Зеленський запропонував країнам Перської затоки допомогу у протидії іранським дронам.

Це змусило світ по-новому поглянути на Україну - вже не як на тягар для безпеки, а як на повноцінного гравця.

Країни НАТО шикуються в чергу, щоб навчатися в українських інструкторів з дронової війни. Спільні виробничі ініціативи з українськими оборонними компаніями - теж у порядку денному.

Провал Путіна

Одним із двох головних цілей вторгнення у лютому 2022 року глава Кремля називав "демілітаризацію" України. Проте результат виявився протилежний: Росія отримала на своєму кордоні одну з найбільш мілітаризованих країн Європи.

Перед диктатором тепер постали два сценарії - і обидва невигідні: