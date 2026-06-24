Україна накрила дронами майже 20 регіонів Росії за одну ніч
Масована атака українських безпілотників вночі 25 червня охопила майже 20 регіонів Росії одночасно - від прикордонних областей до Московського регіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.
За версією ворожого Міноборони, протягом ночі російські засоби ППО нібито перехопили та знищили 323 українські безпілотники літакового типу.
Атака охопила:
- Астраханську, Білгородську, Брянську, Воронезьку, Волгоградську області
- Калузьку, Курську, Липецьку, Нижегородську, Орловську, Оренбурзьку області
- Пензенську, Смоленську, Тульську області
- Московський регіон та Краснодарський край
- Окупований Крим.
Також у РФ заявили про нібито знищення дронів над Азовським та Чорним морями.
Варто додати, що росіяни традиційно не розкривають повної інформації про наслідки атак.
Що відомо про наслідки атак
Нагадаємо, сьогодні вночі в Оренбурзькій області лунали вибухи. Під удар міг потрапити місцевий газопереробний завод - один із найбільших у Росії.
Місцева влада підтвердила атаку безпілотників. Через загрозу БпЛА в регіоні вводили режим повітряних обмежень "Килим", а також тимчасово призупиняли роботу аеропортів в Оренбурзі, Орську та Ясному.
Також тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки сьогодні вночі.
Окрім ударів по енергетичній інфраструктурі Севастополя, вибухи та масштабні пожежі зафіксовано на військових об'єктах російських загарбників у Бахчисараї та Керчі.