Україна накрила дронами майже 20 регіонів Росії за одну ніч

Масована атака українських безпілотників вночі 25 червня охопила майже 20 регіонів Росії одночасно - від прикордонних областей до Московського регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства оборони РФ.

Варто додати, що росіяни традиційно не розкривають повної інформації про наслідки атак.

Також у РФ заявили про нібито знищення дронів над Азовським та Чорним морями.

За версією ворожого Міноборони, протягом ночі російські засоби ППО нібито перехопили та знищили 323 українські безпілотники літакового типу.

Що відомо про наслідки атак

Нагадаємо, сьогодні вночі в Оренбурзькій області лунали вибухи. Під удар міг потрапити місцевий газопереробний завод - один із найбільших у Росії.

Місцева влада підтвердила атаку безпілотників. Через загрозу БпЛА в регіоні вводили режим повітряних обмежень "Килим", а також тимчасово призупиняли роботу аеропортів в Оренбурзі, Орську та Ясному.

Також тимчасово окупований Крим зазнав масованої атаки сьогодні вночі.

Окрім ударів по енергетичній інфраструктурі Севастополя, вибухи та масштабні пожежі зафіксовано на військових об'єктах російських загарбників у Бахчисараї та Керчі.