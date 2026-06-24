За четыре года полномасштабной войны Украина превратилась в одну из самых технологичных армий мира - и именно это может стать величайшим провалом главы Кремля Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Atlantic Council .

От волонтерских батальонов к мировому лидеру

В 2014 году Украину спасло народное движение - добровольцы создавали батальоны под открытым небом, чтобы остановить российское вторжение.

Полностью освободить страну тогда не удалось, но давление агрессора удалось сдержать.

После 2014 г. начались масштабные военные реформы по стандартам НАТО.

Армия выросла до нескольких сотен тысяч бойцов - и именно она стала основой для значительно больших вооруженных сил, сформировавшихся после февраля 2022 года.

Дроны, тактика, молодые командиры

С начала полномасштабного вторжения украинская армия прошла еще одну трансформацию. Новые тактики, молодые талантливые командиры, технологические инновации - все это внедрялось быстро и без лишней бюрократии.

Сегодня Украина - мировой лидер в дроновой войне. Украинские компании разработали беспилотники, которые:

доминируют в поле боя;

обеспечили превосходство в битве за Черное море;

бьют по целям за тысячи километров вглубь России.

Примечательно, что во время учений с НАТО украинские подразделения неоднократно превосходили союзников - и это заставило партнеров пересмотреть собственные подходы.

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Европа переосмысливает роль Украины

Весной 2026 года президент Украины Владимир Зеленский предложил странам Персидского залива помощь в противодействии иранским дронам.

Это заставило мир по-новому взглянуть на Украину - уже не как груз для безопасности, а как полноценного игрока.

Страны НАТО выстраиваются в очередь, чтобы учиться у украинских инструкторов по дроновой войне. Совместные производственные инициативы с украинскими оборонными компаниями - тоже в повестке дня.

Провал Путина

Одной из двух главных целей вторжения в феврале 2022 года глава Кремля называл "демилитаризацию" Украины. Однако результат оказался обратным: Россия получила на своей границе одну из самых милитаризованных стран Европы.

Перед диктатором теперь предстали два сценария и оба невыгодны: