В Україні представили "Морський тризуб", що здатен вражати стратегічні цілі РФ

Україна створила унікальний підводний безпілотник Sea Trident, здатний непомітно вражати стратегічні об'єкти на величезних відстанях. Ця розробка може кардинально змінити розстановку сил в акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал Мілітарний .

Українська компанія Global Mark презентувала свою розробку на престижній оборонній виставці у Франції. Апарат Sea Trident адаптували для операцій, які потребують повної автономності.

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Дрон працює під водою, що робить його майже непомітним для радарів противника. Головна мета - приховане проникнення у ворожі морські зони.

"Морський тризуб" здатний доставляти вантажі вагою до 1000 кг. Це дозволяє використовувати його як потужну зброю проти великих кораблів або берегової інфраструктури.

Завдання апарату не обмежуються лише вибухами. Розробники передбачили широкий спектр застосування техніки.

Основні місії Sea Trident включають:

проведення точних ударних операцій;

логістику та доставлення спеціальних вантажів;

перехоплення ворожих підводних апаратів;

нейтралізацію підводних загроз.

Підводний робот Sea Trident здатен непомітно проникнути до ворожих портів (фото: портал Мілітарний)

Безпілотник отримав повністю автономні системи керування. Він має адаптивну навігацію, що дозволяє машині самостійно прокладати шлях та приймати рішення під час виконання завдання.

Технічні параметри та дальність дії Sea Trident

Характеристики Sea Trident виділяють його серед аналогів. Апарат має величезний запас ходу у 3218 кілометрів (2000 миль). Такий показник дозволяє проводити надтривалі місії без залучення додаткових суден підтримки.

Головні цифри проєкту:

вага апарату - 10 000 кг;

довжина корпусу - 10 метрів;

ширина - 2 метри;

висота - 1,5 метра.

Дрон рухається досить швидко для підводного апарата. Максимальна швидкість становить 18,5 км/год, а крейсерська швидкість трохи нижча — 11 км/год.

Підводний безпілотник працює на глибині до 60 метрів - це оптимальний показник для ефективної роботи в прибережних районах. Завдяки таким параметрам дрон може залишатися невидимим для систем спостереження, які налаштовані на виявлення надводних цілей.