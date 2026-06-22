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Українські дрони від початку року уразили 800 тисяч ворожих цілей

21:15 22.06.2026 Пн
2 хв
Який місяць став найрезультативнішим?
aimg Валерій Ульяненко
Українські дрони від початку року уразили 800 тисяч ворожих цілей Фото: дрони забезпечують 90% загальних втрат росіян (Getty Images)
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Українські безпілотники від початку року уразили понад 800 тисяч цілей ворога. Наразі саме дрони забезпечують більше ніж 90% усіх втрат окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Михайла Федорова.

Завдяки роботі підрозділів безпілотних систем вдалося суттєво підірвати логістику та військовий потенціал загарбників у тилу.

На рахунку українських дронів - знищена артилерія, засоби ППО, РСЗВ, бронетехніка, роботизовані комплекси, склади боєприпасів та ворожі штаби.

Крім того, за цей період Сили оборони ліквідували або важко поранили близько 167 тисяч російських військових.

"Травень став найрезультативнішим місяцем для Сил оборони України. Упродовж місяця вони вразили 181 000+ цілей та ліквідували або важко поранили 31 530 окупантів", - розповів Федоров.

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Міністр нагадав, що військові за кожне підтверджене ураження отримують єБали, які обмінюють через Brave1 Market на безпілотники, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі. Він додав, що Міноборони швидко масштабує ті рішення, які дають найкращий результат.

"За завданням президента продовжуємо виснажувати ворога одночасно в трьох доменах - у небі, на землі та в економіці", - підкреслив Федоров.

Нагадаємо, українська компанія Global Mark створила підводний безпілотник Sea Trident. Він здатен непомітно доставляти вантажі вагою до тонни для ураження стратегічних об'єктів та великих кораблів РФ.

Крім того, в Україні створили дрон-перехоплювач Dancer 4.5.0, який розвиває швидкість у понад 450 км/год. Він здатен уражати цілі на висоті до 4,8 км та має дальність застосування до 30 км.

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