ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Госдепе США призвали Путина и Порошенко к переговорам

Новости » Политика    27.11.2018 - 04:19
В Госдепе США призвали Путина и Порошенко к переговорам
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Майк Помпео предложил возобновить переговоры в Нормандском формате

Государственный департамент США призвал президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко к прямым переговорам после ситуации, произошедшей в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госдепа США Майка Помпео.

"Обе стороны должны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства и договора. Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации. В связи с этим мы вновь подтверждаем нашу поддержку формата Нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео призвал РФ освободить украинских моряков и захваченные украинские корабли.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ обнародовали видеозапись так называемого допроса украинских моряков, проведенного Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Как писало РБК-Украина, Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, во время которой были ранены украинские моряки.

В РФ обнародовали видеозапись с допросом украинских моряков Права и выборы: как Верховная рада вводила военное положение
Новости Украины Владимир ПутинПорошенко ПетрРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиКерченский мост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь