В Госдепе США призвали Путина и Порошенко к переговорам

Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

Майк Помпео предложил возобновить переговоры в Нормандском формате

Государственный департамент США призвал президента РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко к прямым переговорам после ситуации, произошедшей в Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госдепа США Майка Помпео.

"Обе стороны должны проявлять сдержанность и соблюдать свои международные обязательства и договора. Мы призываем президентов Порошенко и Путина напрямую участвовать в урегулировании этой ситуации. В связи с этим мы вновь подтверждаем нашу поддержку формата Нормандской четверки", - говорится в сообщении.

Кроме того, Помпео призвал РФ освободить украинских моряков и захваченные украинские корабли.

Напомним, ранее сообщалось, что в РФ обнародовали видеозапись так называемого допроса украинских моряков, проведенного Федеральной службой безопасности (ФСБ).

Как писало РБК-Украина, Дональд Трамп прокомментировал ситуацию в Керченском проливе, во время которой были ранены украинские моряки.